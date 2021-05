Webinar gratuito: "Come essere davvero felici?"

Webinar informativo gratuito basato sulla guida al buon senso La Via della Felicità. I volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar gratuito informativo dove passano in rassegna alcuni dei 21 capitoli della guida al buon senso, intitolato "Come essere davvero felici?".

Il webinar si terrà lunedì 17 Maggio alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM e verrà tenuto dalla Dott.ssa Arianna Lezza.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com.