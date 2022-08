A Palazzolo di Sona va in scena la commedia "Vorrei la pelle nera"

La compagnia teatrale Polvere Magica porta la commedia comico brillante “Vorrei la pelle nera”, scritta e diretta da Sandro Borchia, nella nuova Piazza Vittorio Veneto di Palazzolo di Sona giovedì 25 agosto alle ore 21.

Si tratta di un episodio tratto dalla saga della famiglia Stramassi, con Ilde preoccupata e Felice alle prese con il tostapane di don Fulgenzio da riparare e con la corrente di casa che salta. Riusciranno i due a mettere le cose a posto? Quel che è certo è che ne succederanno di tutti i colori e che gli spettatori saranno coinvolti in una spassosa bagarre domestica. La commedia, che era stata sospesa dopo il primo atto il 7 luglio scorso a causa del maltempo, viene riproposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sona: «Il programma estivo che ha toccato tutte le frazioni è stato molto apprezzato dalla cittadinanza che ci ha premiati con una favolosa presenza. Le commedie, in particolare, hanno sempre visto esauriti tutti i posti disponibili – dichiara Gianmichele Bianco, Assessore alla Cultura – Perciò abbiamo pensato di ringraziare e augurare una buona continuazione di estate ai nostri concittadini e concittadine, riproponendo l’unica data annullata per maltempo».

Al pari degli altri appuntamenti della rassegna estiva, la modalità di partecipazione è la consueta con ingresso gratuito e prenotazione del posto online: https://comune.sona.vr.it/agenda-smart/1329209/argomenti/4967.

In previsione di un nuovo “tutto esaurito”, l’Ufficio Cultura comunica che le prenotazioni saranno possibili fino al 24 agosto e che il posto prenotato verrà riservato fino alla ore 20.45 della serata in cui si tiene lo spettacolo. Successivamente verrà ceduto ad altri spettatori. In caso di difficoltà nell'utilizzo del sistema di prenotazione online, è possibile rivolgersi alla Biblioteca di Sona allo 045 6091287 nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 19, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.