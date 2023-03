Vite in Riviera e Ristorante Flora: "Vegan dinner & vini del Ponente Ligure"

Una cena speciale, in cui i vini di Vite in Riviera e gli extravergini dei produttori della rete incontrano la cucina gourmet, vegan & gluten free di Flora, il famoso ristorante di Verona che si distingue per la sua filosofia rispettosa degli animali, della salute delle persone alla ricerca di gusto e allegria.

Da Flora si è attenti al benessere di tutti gli esseri viventi e del nostro pianeta. Luciano e la sua squadra credono che l’armonia non debba essere raggiunta solo dentro di noi, ma anche in tutto quello che ci circonda. Per questo i loro piatti non contengono derivati animali, non contengono glutine e nemmeno lattosio. E sono buonissimi!

Evento organizzato in occasione di Vinitaly 2023, dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire i vini del Ponente Ligure, i profumi di questo meraviglioso territorio, in chiave dinamica ed emozionale.