Visita guidata al Giardino Giusti

Domenica 1 maggio, visita guidata alla scoperta del Giardino Giusti, la sua storia e le sue collezioni. Il percorso di visita comprende il giardino cinquecentesco e l'Appartamento 900. La durata della visita è di 1 ora circa.

Il ritrovo è previsto all'ingresso del Giardino Giusti (zona androne). Si prega di acquistare i biglietti in anticipo per poter iniziare la visita guidata in orario. Il percorso presenta barriere architettoniche, sono presenti diversi dislivelli. Si consiglia l'utilizzo di scarpe comode. Sono ammessi cani di piccola e media taglia.

Informazioni e contatti

Il costo è di 5 euro a persona (gratuito under 12 / diversamente abili) + biglietto d'ingresso (7 euro/10 euro).

Prenotazione consigliata scrivendo a: info@giardinogiusti.com.