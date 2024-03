Visita guidata a Verona: "Sotto...Sottoriva"

Il fascino del tempo passato vi farà immergere in un'atmosfera romantica e popolana. Accompagnati da una nostra guida scoprirete come Sottoriva meriti il nome che ha, come i vo' si siano trasformati nel tempo e come la toponomastica ci ricordi le attivita' che vi si svolgevano. Una via con la sua quotidianita' raccontata da Berto Barbarani la cui casa natale non e' lontana. In esclusiva andremo in cunicoli sotterranei per scoprire una parte di Verona persa per sempre. Con un bicchiere di vino in mano infine conosceremo le osterie che erano numerosissime.

Domenica 21 aprile, ore 11, Ponte Pietra lato città

Durata 2 ore

Costo 10 euro compreso 1 bicchiere di vino

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091

Foto: Associazione Guide Ippogrifo