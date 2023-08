Visita guidata a Verona in attesa dell'Assunta

Un tardo pomeriggio d’estate, passeggiando con Aurora in uno dei rioni più caratteristici del centro storico, in attesa del Ferragosto o, meglio, della Festa dell’Assunta. Chiese sconsacrate o dismesse, osterie tipiche, palazzi storici, laboratori artigianali e facciate dipinte. Cammineremo sui sassi di fiume, tra vicoli e corti; vivremo l’atmosfera di un quartiere dove si sente ancora parlare dialetto e che ogni anno il 15 agosto organizza la Festa dell’Assunta, un momento di aggregazione sociale con tanto di distribuzione gratuita di minestrone e vino bianco. Noi, nell'attesa del ferragosto, concluderemo la visita con un bicchiere di vino in Osteria.

Costo: 10 euro comprensivo di un bicchiere di vino.

Appuntamento al Ponte Garibaldi, angolo Lungadige Panvinio.

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091

