Il 26 dicembre visita guidata gratuita al Museo Nicolis. Un viaggio nella storia del Novecento

In occasione delle festivita? il Museo Nicolis apre le porte lunedi? 26 dicembre e regala ai propri visitatori una visita guidata gratuita con l’acquisto del biglietto ad un prezzo ridotto. La visita guidata si terra? il giorno di Santo Stefano alle ore 15, previa prenotazione, con un esperto che accompagnera? tutti i visitatori alla scoperta della storia dell’automobile e alla visita delle 10 collezioni del Museo: 200 auto d’epoca, 110 biciclette, 500 macchine fotografiche, prestigiose moto storiche, 100 strumenti musicali, altrettante macchine da scrivere e molto altro.

Tra le piu? suggestive esposizioni private del mondo, il Museo Nicolis narra la storia dell’auto, della tecnologia e del design del XX secolo. Il percorso espositivo presenta innumerevoli opere dell’ingegno umano, esposte secondo un itinerario intrigante ed esclusivo che evidenzia storie e percorsi inediti nella ricerca e nelle avanguardie tecnologiche del ‘900.

Il tour guidato del 26 dicembre e? su prenotazione e prevede un’esperienza esclusiva dedicata a un numero limitato di partecipanti. È possibile prenotare online, via mail info@museonicolis.com o telefono +39 045 6303289.

In occasione della visita si avra? l’opportunita? di scoprire curiosita? e aneddoti sulla storia dell’automobile grazie alla guida di un esperto, che permettera? di vedere da vicino dettagli preziosi delle automobili e particolari della collezione capaci di far immergere i partecipanti in un viaggio lungo la storia della societa? contemporanea.

Si ricorda che durante le festivita? il Museo Nicolis sara? aperto al pubblico anche sabato 24 dicembre, lunedi? 26 dicembre, sabato 31 dicembre, lunedi? 2 gennaio e venerdi? 6 gennaio. Per tutti gli altri giorni il Museo segue orario continuato dal martedi? alla domenica dalle 10 alle 18, ad eccezione di domenica 25 dicembre e 1 gennaio in cui il museo sara? chiuso.

Prenotazione del biglietto a tariffa ridotta e partecipazione alla visita guidata gratuita. Prenotazione online: https://ticket.museonicolis.com/visita-guidata-gratuita-santo-stefano.

Per info e prenotazioni: +39 045 6303289 | info@museonicolis.com

Adulti: 12 euro

Bambini fino ai 10 anni: biglietto omaggio.

Museo Nicolis, Visita Guidata Gratuita, 26 dicembre 2022 ph. Comparotto