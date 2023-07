Visita guidata a Cerea

L'evento organizzato dalla Associazione Culturale La Pianura con il ramo "Pianura Cultura Sezione Turismo" e patrocinato dal Città di Cerea Provincia di Verona, Regione Veneto, Oppeano Comune Capofila e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona. Con la nuova stagione 2023, le visite saranno sempre finalizzate alla riscoperta della Bassa Veronese e dei territori confinanti. Otto sono i paesi aderenti in questa edizione 2023, e sempre ogni ultima domenica del mese. Quarto appuntamento Domenica 30 Luglio, ad ospitare Viviamo La Bassa sarà Cerea.

Il programma prevede:

Ritrovo ORE 16.30 presso la Chiesa di S. Zeno (via S. Zeno)

Ore 16.45 Visita della PIEVE di S. ZENO, eretta nel 1100 da Matilde di Canossa , ricca di storia. All'interno, vi sono venti opere d'arte dipinte, tra cui la Pala dei Santi Giovanni Battista, Domenico, Caterina e Zeno.

Ore 17.40: la visita si sposterà in centro in Via Paride per la visita di "VILLA MEDICI GRIGOLLI BRESCIANI" un Palazzo bello e maestoso datato 22 Agosto 1492, abitato prima dai Conti Medici di Verona, poi dalla famiglia Grigoli finché non fu posseduta dalla famiglia Bresciani che lo donò al comune perché divenisse sede di una scuola materna intitolata ad "Antonietta Grigolli Bresciani".

Ore 18.15 visita di PALAZZO BAIA sede del'Associazione "APPIO SPAGNOLO". La "Scuola Popolare di disegno" è stato il primo nome dato all’iniziativa nata a Cerea nel 1910 , a conclusione ci si sposterà a VILLA GUASTAVERZA BOTTURA con la visita "L'ORATORIO DI S. ANNA", piccola Pieve datato 1698) A conclusione APERICENA con un buon risotto alla mantovana, dolci tutto accompagnato da "L'EXTRO' VINE SHOP & CO V di Marco Accordi" di Casaleone; per l'occasione presentrerà alcuni prodotti de' ccellenza della sua azienda.

Le visite sono state programmate a cura di Pianura Cultura e ringrazia gli storici Francesco Occhi, Rita Patuzzo e Gianpietro Maggiorini il Comune di Cerea in particolare all'Assessore al Turismo LARA FADINI per la disponibiltà e collaborazione nella riuscita della visita. Per informazioni e prenotazioni visita entro SABATO 29 luglio chiamando al: 3486469284 - 3737346540 (anche WhatsApp).