Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne.. Giovedì 24 novembre alle ore 18.30 si terrà una conferenza sul tema, con la presentazione del libro “Educare gli uomini alla non violenza contro le donne. È necessario e possibile?” di Domenico Grillo. Nuova Acropoli Verona - in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne - propone un’iniziativa dal titolo “Il visibile e l’invisibile. L’importanza dell’educazione.” L’evento, che rientra nelle manifestazioni promosse dal Comune per affrontare questa tematica così attuale, è in programma ad ingresso libero giovedì 24 novembre alle 18.30, presso il centro culturale 6 maggio 1848, in via Mantovana 66 a Verona.

Il pedagogista ed assistente sociale Domenico Grillo presenterà il suo nuovo libro “Educare gli uomini alla non violenza contro le donne. È necessario e possibile?”. Interverranno inoltre la prof.ssa Stefania Giusi Italia, dirigente di Nuova Acropoli Verona, ed i volontari di Nuova Acropoli Verona O.d.V.?“Si può educare l’uomo a non commettere violenza? Perché si sente sempre più parlare di violenza sulle donne?” - si chiede Domenico Grillo, autore del testo. Attraverso l'approfondimento di questa tematica, potremo viaggiare negli universi femminile e maschile e così conoscere i due punti di vista.

L’iniziativa, prevede inoltre una mostra didattica sul tema Donna, Dama, Dea: i pannelli esposti saranno visibili dal 22 al 29 novembre, presso la sede dell'associazione Nuova Acropoli, dalle 18.30 alle 20.30.

Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando), oppure direttamente al numero 380 7689599 (sms – whatsapp - telegram), o ancora via mail a verona@nuovaacropoli.it.

Ulteriori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it.

