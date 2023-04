"Echi danteschi" al Teatro Ristori di Verona con I Virtuosi Italiani

Biglietto singolo - Intero: 25 euro | Ridotto over 65: 20 euro | Under 35: 15 euro

Diretti dalla grande esperienza e sensibilità di Aldo Sisillo, I Virtuosi Italiani e il flautista Massimo Mercelli come ospite solista, saranno i protagonisti giovedì 20 aprile di uno dei concerti più interessanti della stagione, il penultimo al Teatro Ristori prima della pausa estiva.

In programma, oltre al consueto brano in prima assoluta che sarà Infinti Universi di Claudio Scannavini, il Concerto per flauto n. 2 di Michael Nyman e Dante Concerto di Gabriel Prokofiev, nipote del celebre Sergej. Focus del programma il brano del giovane compositore inglese, - che sarà presente in sala -, il cui concerto per flauto e archi rappresenta un lavoro di grande ispirazione per il Sommo Poeta che l’autore ha voluto creare in occasione del recente anniversario.

Appuntamento al Teatro Ristori, giovedì 20 aprile 2023, ore 20. I biglietti sono acquistabili in biglietteria e, con esclusione delle promozioni, anche on line su Vivaticket. Biglietto singolo - Intero: 25 euro | Ridotto over 65: 20 euro | Under 35: 15 euro. Acquisto on line: https://ivirtuositaliani.vivaticket.it/.

