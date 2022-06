A Villa Buri il festival estivo di teatro e musica "Gambe all’Aria"

Nel 2022 viene proposta la seconda edizione del Festival estivo di teatro e musica "Gambe all’Aria", una progettualità fortemente voluta da Bam!Bam!Teatro, Fucina Culturale Machiavelli e Mitmacher Teatro, che ha avuto nel 2021 la sua prima edizione, e torna con una programmazione più ricca, forte anche di nuove collaborazioni. "Gambe all'aria" 2022 si articola in una serie di eventi e laboratori, con particolare attenzione ai giovani e ai piccoli, ma che quest'anno coinvolge anche gli adulti. L'organizzazione è stata affidata alla nuova realtà associativa Teatri del Terraglio che raggruppa le tre realtà culturali in rete.

Nell'edizione 2022 sono stati incrementati i Campus teatrali che si rivolgono ai bambini e ai ragazzi, dai 6 ai 19 anni suddivisi per fasce d'età, accanto a due proposte di Campus Musicali uno per bambini e uno per adolescenti. A queste attività formative si aggiungono anche le proposte dedicate agli adulti, in particolare un laboratorio teatrale aperto a tutti gli interessati e un seminario per attori professionisti condotto da Andrea Cosentino.

A tutte le attività formative che si svolgeranno nella bellissima cornice di Villa Buri, valorizzando l'aspetto sostenibile e la natura che circonderà i partecipanti durante tutto il periodo del festival, si affianca anche una rassegna di teatro, musica con spettacoli teatrali, concerti e incontri con autori. Per tutta la durata del Festival, dal 13 giugno all'8 luglio, nell'accogliente parco di Villa Buri in orario serale, si susseguiranno spettacoli teatrali per famiglie, giovani e adulti, oltre che concerti e incontri con autori.

La rassegna di spettacoli e incontri con l’autore

La proposta della prima settimana di Festival racchiude l’essenza dell’intero cartellone: proposte teatrali e musicali per bambini e famiglie, incontri con gli autori e la prosa dedicata non solo agli spettatori adulti, ma anche ai giovani, con ospiti di rilievo nazionale e uno special guest internazionale.

Ad aprire la rassegna serale il 14 giugno alle ore 21, sarà la presentazione del romanzo Divorzio di velluto dell'autrice Jana Karsaiova’ edito da Feltrinelli e candidato al Premio Strega 2022, curato dal Circolo dei lettori di Verona. L’incontro sarà un’occasione per conversare con l'autrice e ritrovare il piacere della lettura condivisa e la partecipazione sarà libera e gratuita.

Mercoledì 15 giugno alle ore 20.30 andrà in scena la prima proposta teatrale dedicata alle famiglie, Piccoli universi sentimentali iniziativa per piccolissimi spettatori dai 3 ai 6 anni della compagnia svizzera Teatro Pan. Anche quest’anno sarà ospitata all’interno della programmazione del Festival una compagnia internazionale di teatro ragazzi, con la volontà di offrire agli spettatori piccoli assaggi di teatro europeo.

La sera del 16 giugno alle ore 21 sarà ospitato lo spettacolo di prosa Il circo capovolto di Teatro delle Temperie realizzato in collaborazione con Teatro dell'Argine. Lo spettacolo, liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani, ha ottenuto diversi riconoscimenti e nel 2017 al Roma Fringe Festival ha ottenuto i premi per miglior drammaturgia, miglior attore e premio del pubblico. Lo spettacolo parla delle differenze intese non come ostacoli o limiti invalicabili, ma come valori aggiunti.

Per quanto riguarda le proposte teatrali e musicali per bambini e famiglie a calcare il palco di Villa Buri saranno spettacoli di nuova produzione come: Huck di Bam!Bam!Teatro, che sarà presentato il 22 giugno ore 21 nella sua versione integrale, il 29 giugno ore 21 Ensemble Fucina Harmonica porterà in scena il nuovissimo spettacolo concerto Ho mangiato il sole, concerto grosso per fragola, cavolo e quattro stagioni con le musiche dal vivo di A.Vivaldi, il 6 luglio ore 21 debutterà La sirenetta il nuovo spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli ispirato alla fiaba di H.C. Andersen.

Altro momento dedicato agli incontri con autori e illustratori è quello del 28 giugno alle ore 21, curato da Farfilò, dal titolo Raccontare per immagini con la partecipazione di Andrea Antinori e Daniela Berti. A rendere speciale la giornata del 28 giugno sarà anche il laboratorio pomeridiano, alle ore 17.30 condotto dallo stesso Andrea Antinori dal titolo Nascondersi. AAA cercasi levriero! per bambine e bambini da 6 a 10 anni.

L’altro appuntamento dedicato alla prosa è quello del 4 luglio dove alle ore 21 sul palco di Villa Buri salirà Andrea Cosentino attore, comico, autore, Premio Ubu 2018, che presenterà agli spettatori di Gambe all’aria il suo TELEMOMÒ. Telemomò è la prima televisione a filiera corta, autarchica, ecologica e interattiva. È il disvelamento esilarante della povertà del linguaggio televisivo che viene mimato mediante la povertà materiale di un teatrino d’animazione artigianale.

Per il festival Gambe all’aria, Andrea Cosentino condurrà anche il seminario La Stupidità, per attori e teatranti professionisti, nelle giornate del 2 e 3 luglio.

Informazioni e contatti

Contatti per il pubblico: