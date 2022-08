Lo spettacolo "Vida" in scena per le strade e le piazze di Verona

Dal 9 agosto al 6 settembre per le strade e le piazze di Verona va in scena alle ore 19 per la manifestazione Teatro Spritz organizzata dal Comune di Verona “Vida”. “Vida” è uno spettacolo di teatro canzone che parla di rinascita, di ritorno alla vita. È un inno alla vita, all’amore per la vita. La luce dopo il buio. La speranza dopo l’abbattimento e la desolazione. La voglia di ritornare a cantare, a sognare, a sperare, a vivere. Il testo, muovendosi con leggerezza tra poesia, prosa e canzoni, inneggia al risveglio dei sensi perché “la vita è una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà” come diceva Dario Fo. Nell’ora dolce del tramonto, lungo le vie del centro di Verona, si dipana una drammaturgia che evoca sentimenti gioiosi e di speranza.

Lo spettacolo è stato creato ad hoc dal Teatro Scientifico per la manifestazione Teatro Spritz (nome che deriva dall'ora in cui si svolge, l'ora dell’aperitivo). Lo spettacolo non sarà in scena solo nel centro storico, ma anche al Saval e Borgo Roma.

Queste le date e le location: 9 agosto via Roma, 10 agosto Piazza Erbe, 11 agosto Piazza Saval, 25/08 Piazza Bra, 30/08 Portoni Borsari, 31/08 in Via Giuliari (Borgo Roma), 1/09 davanti alla Biblioteca Civica via Cappello, 6/09 Piazza Vittorio Veneto. In scena Elisa Lombardi, Valerio Mauro e Andrea Cortelazzo.

Stesura drammaturgica e regia Isabella Caserta.

Produzione Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio: www.teatroscientifico.com.