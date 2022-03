Veronica Pivetti al Teatro Nuovo di Verona in "Stanno sparando sulla nostra canzone"

Veronica Pivetti in scena al Teatro Nuovo di Verona in "Stanno sparando sulla nostra canzone" dal 15 al 18 marzo 2022 alle ore 21. Nell’America degli anni Venti, baci e abbracci non sono più un pericolo: l’epidemia di spagnola è un lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo. Gli scampati corteggiano le sopravvissute. A causa del proibizionismo la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Questa l’atmosfera di Stanno sparando sulla nostra canzone, spettacolo supportato da una trascinante e variegata colonna sonora che va da David Bowie a Gianna Nannini, da Tina Turner a Tiziano Ferro, da Gloria Gaynor a Renato Zero, passando per Cher, Achille Lauro, l’intramontabile Raffaella Carrà e il sempre attuale Elton John.

Protagonista dello spettacolo una sensuale e brillante Veronica Pivetti nei panni di Jenny, fioraia di facciata ma, in realtà, venditrice d’oppio che finisce col cedere alle avance di un fallito e truffaldino giocatore di poker. Rapita dalla passione, Jenny si lascerà trascinare in un abisso malavitoso dominato da sesso, crimini e gelosie. Finirà in balia del gangster più temuto della città, Micky Malandrino, un visionario dal mitra facile, che pretenderà da lei la restituzione di un vecchio debito contratto dal suo amante.

black story musicale di Giovanna Gra

musiche Alessandro Nidi

regia Gra & Mramor

con Cristian Ruiz, Brian Boccuni

aiuto regia Alessandro Marverti

luci Eva Bruno

arrangiamenti musicali Alessandro Nidi, Elio Baldi Cantù

produzione ARTISTIASSOCIATI in collaborazione con PIGRA srl

Informazioni e contatti

Web: https://www.boxol.it/BoxofficeLive/it/.