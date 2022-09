Verona sotterranea: viaggio nella città segreta

Un’insolita Verona, quella che si nasconde sotto i nostri piedi. L’itinerario comprende la visita di due suggestive aree archeologiche sotterranee che ci porteranno alla scoperta della Verona romana meno nota. Si partirà dall’area archeologica del Criptoportico capitolino di Corte Sgarzerie, in Corte Sgarzerie 8p, situata all’interno del bel loggiato quattrocentesco denominato Loggia del Mangano. Si proseguirà poi per l’area archeologica di Via San Cosimo, in via San Cosimo 3, che si trova all’interno dell’Istituto religioso Figlie di Gesù.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/verona-sotterranea-2/.