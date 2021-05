Verona e il suo fiume: un tour guidato per famiglie

"Barche, Mulini & Co – Camminando lungo il fiume Adige": un tour per famiglie, una piacevole passeggiata, divertente e in sicurezza, lontani dalla confusione delle vie del centro. Il fiume Adige, da Castelvecchio a Piazza Isolo per scoprire la storia di una Verona meno conosciuta: barche, mulini, antichi vicoli, attività e mestieri di un tempo.

Tour pensato per i più piccoli ma divertente e istruttivo anche per i grandi.

Appuntamento al ponte di Castelvecchio (lato Arsenale) il 16 maggio 2021 alle ore 15.

