Doppio appuntamento nel fine settimana con il sound live di Verona Beat

Due appuntamenti beat venerdì 18 alle 20.30 in Corte Molon in via della Diga 17 e domenica 20 alle 20.30 al Castello di Villafranca. Il promoter Giò Zampieri presenta i due eventi sottolineando che il successo della ventilata location lungo l’Adige l’ha convinto a tornarvi con i Dragon Fly ed i Riders protagonisti. La tappa del tour al Castello villafranchese era stata sospesa per maltempo e viene recuperata domenica sera con White Shadows, Ricki e Le Perle, Pop Crak Band e Riders. È stata un’estate strana con le limitazioni imposte dalla pandemia, ma la passione per Verona Beat ha prevalso sulle paure, portando tanto pubblico a tutte le date del tour, nel rispetto dei distanziamenti sociali e del divieto di ballare.

Il divertimento ha animato i “beat friends” e li ha riuniti nelle grandi piazze del Veronese a rivivere la magica epopea degli anni Sessanta. Venerdì in Corte Molon i Riders schierano Carletto Gazzabelli (chitarra), (Maurizio Bello (chitarra e voce), Gigi Verzin (basso), Andrea Strazieri (batteria). I Dragon Fly vedono Andrea Gotti (voce), Alberto Martelletto (tastiere), Mario Ferretto (chitarra), Fernando Reale (batteria) e Flavio Carraro (basso).

A Villafranca saliranno sul palco gli White Shadows con Roberto Genovesi (voce), Lucio Erlati (chitarra), Roberto Rezzadore (chitarra), Giorgio Cottini (basso), Luca Righetti (tastiere), Stefania Parisotto (voce) e Giampaolo De Bastiani (batteria); Ricki e Le Perle sono i fratelli Claudio (voce) e Ricki Bertolini (tastiere), Elena Ferrarese (chitarra), Fabio Tegazzini (basso) e Patrizio Bertolini (batteria); Pop Crak Band: Maurizio (voce e chitarra e Patrizio Bello (tastiere), Adolfo Bonati (batteria), Pavel Ivanov (chitarra) e Nicola Vesentini (basso); dei Riders abbiamo già detto. Questi sono gli esecutori, ma la vera protagonista è la musica immortale di Bee Gees, Beatles, Nomadi, Equipe 84, Caterina Caselli, Lucio Battisti e tanti altri eroi della beat e post-beat generation.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/