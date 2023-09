Verona Antiquaria inaugura il mese di ottobre con un nuovo imperdibile appuntamento all'insegna dei cappelli

Domenica 1 ottobre la Piazza di San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato. Dalle 8 alle 18 sarà possibile perdersi tra pezzi unici e da collezione, stampe, quadri, complementi d’arredo e capi d’abbigliamento davvero speciali. Con l’arrivo dell’autunno, infatti, sarà immancabile nel nostro guardaroba un capo d’abbigliamento diventato nei secoli icona di stile, identità e cultura: stiamo parlando del cappello, protagonista indiscusso di questo appuntamento.

Che siano di paglia, di lana, di feltro o di pelliccia, di carta, pelle o bambù; giganti, minuscoli, magici o seriosi, i copricapi possono assumere un’infinità di varianti, divenendo fondamentali per proteggersi dal freddo e dal sole o confermandosi un oggetto di pura vanità. Un indumento necessario per ripercorrere storie, racconti, tradizioni e rivivere la moda in tutte le sue evoluzioni.

Tra le vie del nostro mercato se ne potranno scovare di diversi e tutti saranno i portavoce di una storia unica: quella delle mani che artigianalmente li hanno prodotti o quella delle tradizioni e delle avventure che si porta dietro.

Ma non solo: Verona Antiquaria ospita anche una vasta selezione di capi d’abbigliamento, scarpe e accessori provenienti da diverse epoche e iconici per differenti stili. Ogni pezzo ha una storia da raccontare che si riflette nelle cuciture, nei tessuti e nei dettagli unici che vogliono sottolineare l’importanza di indossare abiti che raccontano il passato, consentendo a chi li sceglie e li indossa, di esprimere la propria individualità attraverso un’estetica autentica e nostalgica, riscoprendo al contempo vecchie tradizioni di lavorazione artigianale e contribuendo a preservare le competenze tradizionali.

L’appuntamento è dunque per domenica 1 ottobre, dalle ore 8 alle 18, nello storico e bellissimo quartiere di San Zeno per immergersi in un’irresistibile atmosfera vintage capace di valorizzare il patrimonio unico e spettacolare di Verona.