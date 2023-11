Veneto spettacoli di mistero: nuovo appuntamento a Carpanea Casaleone

Si apre una nuova settimana di “Spettacoli di Mistero”, la rassegna organizzata da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che, sotto la direzione artistica di Alberto Toso Fei grazie all'impegno di centinaia di volontari, mette in mostra le storie più significative della tradizione veneta. Storie vere e storie fantastiche, in cui si mescolano realtà e immaginazione, tramandate di generazione in generazione fino a divenire un patrimonio culturale da preservare.

In calendario oltre 100 appuntamenti legati al tema del fuoco, fil-rouge dell’edizione 2023: un elemento che da sempre affascina la cultura popolare, ricco com’è di significati e interpretazioni, come dimostrano le foto scattate dal pubblico per il concorso fotografico “Scatta l'ora del mistero”. Un racconto per immagini dedicato a volti, storie e location della rassegna: ricordi indelebili da sfogliare anche sui canali social, grazie agli hashtag #spettacolimistero e #ilvenetotistrega

Questo il prossimo appuntamento nella provincia di Verona:

Sabato 18 novembre, a Carpanea Casaleone, dalle 16.30 si potrà assistere allo spettacolo teatrale LA LUMERA. Si racconta che nelle sere d’estate un giovanotto andasse a trovare la fidanzata che abitava in una fattoria isolata in campagna, in Val de Rua, località di Carpanea. Per arrivare prima, il giovanotto percorreva in bicicletta un sentierino che costeggiava un fosso dove gracidavano le rane. Arrivato alla fattoria, trascorse la serata insieme alla ragazza a chiacchierare e far progetti. In piacevole compagnia tempo passò in fretta e arrivarono le undici: l’ora di ritornare a casa. Il nostro giovane partì in bicicletta ripercorrendo il sentiero. Era una notte scura, umida e afosa; si sentivano grilli e odore intenso del mais. Il giovane procedeva pedalando sul sentiero e, arrivato a metà del percorso, all’improvviso il silenzio della notte fu rotto da un ticchettio proveniente dalla campagna. Si fermò incuriosito e allora vide uno strano fenomeno: una fiammella di luce fioca, rossastra, proveniente da destra attraversava campi all’altezza di circa due metri dal terreno. Il ticchettio era prodotto da qualcosa che assomigliava a due ossicini che vibravano proprio sotto il chiarore. Il misterioso globo di luce passò sul sentiero, attraverso il fossato, e proseguì finché una macchia di alberi nascose la visuale. Anche il ticchettio si andava attenuando in lontananza. A questo punto il ragazzo riparti con la bicicletta, emozionato e anche un po’ spaventato

Le sere successive stette all’erta aspettandosi di rivedere il fenomeno, che però non si ripeté. Passò un altro mese, il nostro giovane stava pedalando sul sentiero di ritorno dalla casa della fidanzata. Era una notte di agosto, umida e fosca. La lana rischiarava la campagna e non c’era bisogno di accendere il fanale ad acetilene. Improvvisamente, a circa metà strada, apparve la solita luce accompagnata dal ticchettio. Il giovane si fermò …

DETTAGLI:

Ore 16.30: ritrovo presso Piazza della Vittoria

Ore 16.45: dalla storia dell’Oratorio di San Biagio alla leggenda. Chi apparirà dietro a quella porta?

Ore 17.15: spettacolo – racconto con le fiammelle con la straordinaria partecipazione dell’Associazione Taran Devak di Valerio Zadra; Maestro Angelo Milani; attori: Mario Palmieri e Fiammetta Rettondini.

ore 18 spostamento a piedi su Via Colombara, visita a Villa Colombara; al termine degustazione di prodotti tipici a base di radicchio presso azienda locale.

Costo: 10 euro a persona. Gratuito fino a 12 anni

Prenotazione obbligatoria a Gianpietro al numero 339 4805659 o via e-mail a info@prolococarpanea.it. Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni e aggiornamenti: www. spettacolidimistero.it

Veneto Spettacoli di Mistero - Rigoni - Samhain / foto ufficio stampa Zeta Group Srl