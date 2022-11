Veneto Spettacoli di Mistero: gli appuntamenti nella provincia veronese domenica 20 novembre 2022

Giro di boa per il calendario di Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Un modo originale e molto divertente per valorizzare ancora di più la grande tradizione culturale del Veneto, che vivrà grazie ad oltre un centinaio gli eventi, tutti legati all’elemento acqua, tema portante di questa edizione.

A Verona due gli appuntamenti che animeranno il prossimo fine settimana:

Domenica 20 novembre, alle ore 15.30, presso il Parco Marino Zoppi di Monteforte d’Alpone, si potrà assistere allo spettacolo teatrale (a cura della Compagnia Battipalco) FIUME BAMBINO.

Secondo una leggenda, infatti, molti anni fa, nella fossa attigua al cimitero del paese, c’era un enorme rettile o dragone che di giorno usciva dall’acqua e divorava i bambini lasciati in abbandono sulla vicina strada solitaria e di notte atterriva con orribili fischi gli abitanti di Monteforte. Alla fine, grazie ad una intercessione divina, il drago poté essere sconfitto: in memoria di questo evento rimane una statua di legno raffigurante la Madonna che calpesta il drago dalle ali di pipistrello. Ma chi era il Drago? O meglio cos’era? Gli storici ritengono che fosse la metafora del torrente Alpone che un tempo, e non solo, spaventava le popolazioni con le sue piene rovinose. Ma se il torrente è un drago, un drago d’acqua, chi lo ha scatenato? Questo è il mistero, un mistero che sarà svelato dall’acqua stessa. Perché l’acqua ha memoria. E questa storia è ciò che l’acqua ricorda. Dopo lo spettacolo verrà offerto un piccolo rinfresco a cura della Pro Loco

INFO: Evento gratuito, gradita la prenotazione al 340 4836944 o a elena.dalcere@gmail.com

In caso di pioggia verrà comunicato sulle pagine facebook Pro Loco Monteforte e Compagnia Battipalco il luogo dell’evento.

Domenica 20 novembre, alle ore 14, all’Oasi Naturalistica del Brusà, area di confine tra Casaleone e Cerea, si svolgerà JANARA E IL MISTERO DELLO SCOLO CANOSSA, leggenda animata che prende spunto dal mistero collegato allo scolo-fossato Canossa che attraversa l’Oasi naturalistica del Brusà. La narrazione è imperniata principalmente sulla figura della strega o medichessa Janara che conquistò la fiducia della nobile famiglia dei conti di Canossa e per questo suscitò l’invidia di Fra Genesio, priore dei benedettini, unici beneficiari delle donazioni della Gran Contessa Mathilda. Il Priore Genesio accusò Janara di aver preparato un elisir medicamentoso per allentare gli atroci dolori del parto, che procurò la morte della neonata Beatrice. La medichessa fu condannata, legata a una pesante pietra (dove si dice siano rimaste le impronte degli artigli del diavolo) e poi gettata nel profondo fossato Canossa ai confini della palude del Brusà. Si racconta che nella notte di S. Barbara, equinozio di dicembre, dalle fredde acque dello scolo si sentano il canto seducente e i passi di danza della strega Janara e la malefica risata di Fra Genesio.

INFO: Termine della manifestazione ore 18:30 con degustazione illustrata di prodotti a base di radicchio IGP di Verona. Costo: 7 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria entro il 18 novembre a: 339 4805659 - 333 2510947.

Tanti eventi che intendono rendere protagonista anche il pubblico attraverso le immagini scattate in ognuna delle date in programma che potranno partecipare al concorso fotografico “Scatta l'ora del mistero”. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili anche sui canali social, grazie agli hashtag #spettacolimistero e #ilvenetotistrega.

Regolamento e modulo di partecipazione: https://www. spettacolidimistero.it/scatta- lora-del-mistero/

Il calendario potrebbe subire variazioni.

Per informazioni e aggiornamenti: www.spettacolidimistero.it

