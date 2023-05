A Fumane torna "Valporun"

Il 28 maggio 2023 ritorna a Fumane, per tutti gli amanti delle corse podistiche, uno degli eventi sportivi più interessanti e vivaci della Valpolicella a cui non si può di certo mancare. La manifestazione giunge quest’anno al suo decimo anno e per l’occasione il gruppo Valporun si sta impegnando per organizzare un’edizione veramente speciale.

La manifestazione, che attira partecipanti da svariate zone d’Italia riuscendo così a coniugare perfettamente sport e turismo in Valpolicella, si presenta con un programma di eventi già collaudato e tanto apprezzato nelle passate edizioni: Trofeo Zandonà, Scavalcapastel, Val un po' Run e Trofeo dell’Amicizia. Trofeo Zandonà è una corsa podistica competitiva su strada omologata UISP nella quale gli atleti si sfideranno sulla distanza di 10Km su un terreno misto asfalto/sterrato. Per partecipare è necessaria la presentazione di certificato medico agonistico.

Al termine dell’evento saranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili ed inoltre i primi classificati di ogni categoria. La gara aderisce al “Circuito Verona con la corsa” che raggruppa le principali gare podistiche presenti sul territorio veronese e limitrofo. Scavalcapastel è un corsa trail non competitiva sulle distanze di 15Km d+500, 25Km d+1.200 e 35Km d+1.600 che permette di apprezzare sentieri e scorci della Valpolicella a diretto contatto con la natura. Lungo i percorsi saranno presenti numerosi punti ristoro.

Val un po' Run è una camminata ludico motoria aperta a tutti sulla distanza di 8Km (family run) permettendo ai partecipanti di divertirsi correndo o camminando in compagnia apprezzando il territorio circostante. Trofeo dell’Amicizia è un evento a sfondo promozionale dedicato a bambini e ragazzi che già praticano l’atletica leggera oppure che intendono avvicinarsi a questa disciplina sportiva. Per info e contatti: www.valporun.it.