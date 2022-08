Attività in Valpolicella: quad e passeggiata a cavallo

Semplice e divertente escursione sui quad per chi vuole provare a guidare senza troppo impegno un mezzo diverso dal solito. Escursione con doppia emozione QUAD e CAVALLO, due diversi modi di scoprire il nostro territorio. Il tour parte a bordo dei nostri quad e da Fumane saliamo sulle colline circostanti per poi riscendere verso la bassa Valpolicella e proseguire attraverso i vigneti e stupende stradine secondarie alla portata di tutti.

Rientreremo poi verso la nostra base da dove con il nostro ,minivan partiremo per raggiungere i nostri cavalli per un passeggiata di un’oretta tra i vigneti delle Valpololicella. I cavalli messi a disposizione solo docile e mansueti e grazie alla bravura della guida anche il neofita riuscirà a godersi a pieno la bellezza della natura in tutta tranquillità.

Requisiti: Patente B

Cosa Portare: Scarpe sportive, vestiario a seconda del tempo previsto

Età Minima: 18 anni per pilota e 11 per passeggero

Luogo: Via Progni n° 1, Fumane (Verona) 37022 Italia

Durata: 4 ore

Costo:

125 euro Solo Pilota

190 euro Con Passeggero

La quota comprende: Tour con visita guidata + organizzazione tecnica

Note: L’iniziativa si svolgerà a raggiungimento del numero minimo fino al massimo di adesioni. Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento.

Condizioni importanti:

non si accettano le prenotazioni avvenute in maniera diversa e prive della nostra conferma;

la guida aspetta i Clienti al meeting point prestabilito nell’orario prestabilito, le persone che non si presenteranno al meeting point all’orario concordato perderanno l’escursione.

Pagamento: Potrete prenotare online il voucher che vi darà diritto di essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal Team Oj, riceverete un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.

Penale: Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo 5 giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.