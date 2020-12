Spettacoli e musica: a Valeggio sul Mincio c'è "Aria di Natale"

Dopo "Aria di Cultura", l’Amministrazione comunale ha lavorato sodo per realizzare una rassegna culturale e musicale da regalare ai cittadini: "Aria di Natale" che, seppur prevalentemente in streaming, allieterà bambini, famiglie e tutti i cittadini in queste settimane di festa. L’Amministrazione comunale ha pensato a questa rassegna perché questo Natale in tempo di Covid sia il più possibile un periodo comunque caldo, dove lo spirito natalizio possa continuare ad aleggiare tra le vie del Comune e delle frazioni e nelle case di tutti.

Il programma

La rassegna debutterà con un evento in streaming dedicato ai bambini, venerdì 18 dicembre alle 16.30 con il «Raccontastorie» di fiabe natalizie curate dalle bibliotecarie al quale è possibile partecipare inviando una email alla biblioteca, mentre la Vigilia di Natale giovedì 24 dicembre alle 16.30 sarà allietata da un racconto liberamente tratto dal «Canto di Natale» di Charles Dickens della compagnia teatrale Chronos3 visibile su Facebook dalla pagina del Comune di Valeggio.

Il 20 dicembre, dalle ore 18, sempre sulla pagina Facebook del Comune di Valeggio sul Mincio, verrà trasmesso in diretta un concerto di musiche della tradizione natalizia «Magico Natale» dal MovieTrio di Padova,

Un altro regalo di Natale verrà fatto ai Valeggiani quest’anno, con la pubblicazione del 3° Quaderno di Valeggio curato da Ornella Marchi, dedicato alla figura di Umberto Zerbinati poeta, scrittore e incisore valeggiano vissuto nel secolo scorso. I precedenti quaderni erano stati dedicati all'anniversario della caduta della Torre campanaria e alla figura di Jacopo Foroni musicista e compositore valeggiano. Il libro sarà in vendita presso la Pro Loco di Valeggio.

Domenica 27 dicembre alle ore 16.30, unico evento in presenza, ci sarà un momento di meditazione e festa nella chiesa parrocchiale di Valeggio con musiche d’organo dedicate al Natale.

La rassegna si chiuderà domenica 3 gennaio alle ore 18 con un concerto di auguri sulle arie di Jacopo Foroni, famoso compositore e musicista valeggiano dell'800, trasmesso in diretta da Villa Sigurtà dal gruppo Visconti Ensamble sempre sulla pagina Facebook del Comune.

Il sindaco: «Felici di questi eventi culturali»

«Siamo felici di essere riusciti a organizzare degli eventi culturali di rilievo per questo Natale particolare – afferma il sindaco Alessandro Gardoni -. Siamo convinti che sia necessario portare avanti iniziative, evolversi dove possibile e ripensare a come continuare a divulgare la cultura anche in momenti difficili come questi. Quest’anno siamo riusciti a far arrivare un po’ di “magia” il giorno di Santa Lucia ai bimbi del territorio, organizzando delle iniziative nuove e sicure insieme alla Pro Loco e agli amministratori, come abbiamo fatto negli ultimi mesi. Spero che i nostri cittadini possano apprezzare questi momenti di svago, seppure a distanza, ma pensati nel minimo dettaglio per portare un po’ di Aria di Natale a tutti i valeggiani».

«Pur rimanendo costretti in prevalenza nelle nostre case - afferma Marco Dal Forno Vicesindaco e assessore - vogliamo sentirci vicini, vogliamo respirare l'aria di Natale, vogliamo scambiarci gli auguri anche attraverso dei momenti di musica e di teatro in streaming che ci fanno sentire idealmente vicini, appartenenti alla comunità valeggiana».

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/comunevaleggiosulmincio