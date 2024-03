San Pietro in Cariano

Presentazione del libro "L’URGENZA DI AGIRE – perché e come abbandonare rapidamente le fonti fossili" con Ing. Marco Giusti, autore ed esperto di energia rinnovabile in conversazione con Antonio Bottega, professore di Sistemi energetici e consulente in temi ambientali.

«Un libro che tiene assieme passione, impegno e ragione. Ne abbiamo bisogno per affrontare una sfida colossale come i cambiamenti climatici e gli impatti che già stanno provocando in ogni parte del mondo..». Edoardo Zanchini, direttore dell’Ufficio Clima di “Roma Capitale” e Legambiente.

«La transizione energetica non è un cambiamento che spetta ad “altri”, che non cade dall’alto, ma … deve partire da una consapevolezza profonda della minaccia che abbiamo di fronte e da una presa di responsabilità collettiva». Arturo Lorenzoni, professore di Economia dell’Energia all’Università di Padova e consigliere regionale Veneto.

Baita delle Associazioni - Piazza Donatori di Sangue 1, Pedemonte (da Santa Maria di Negrar si scende verso Pedemonte, dopo l’hotel Gran Can e prima del semaforo a sinistra c’è un grande parcheggio, la Baita è in fondo al parcheggio, con fuori uno striscione Auser…).