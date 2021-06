Verona come Parigi inaugura la sua prima "urban beach": al Mura Festival apre Spiaggetta @ Porta Fura

Apre ufficialmente la Spiaggetta @ Porta Fura targata Mura Festival, un luogo suggestivo e rilassante, che a partire da venerdì 25 giugno alle ore 18 verrà animato da dj set, ottimo vino della cantina Tommasi e street food. La Spiaggetta, sorvegliata da Torre Catena e protetta da un lato da Ponte Risorgimento e dall’altro da Ponte Catena, è il luogo perfetto per rilassarsi all’aria aperta in riva all’Adige, in un’atmosfera che ricorda le spiagge parigine lungo la Senna, sorseggiando dell’ottimo vino accompagnati da buona musica. Negli anni passati, questo spazio, come altre aree che ospitano il festival, era un’oasi verde deturpata dal degrado e dai segni della delinquenza che necessitava di una rinascita. Mura Festival si inserisce in questo scenario per raccontare queste aree sotto una nuova prospettiva, riqualificandole e restituendo questi “polmoni verdi” in centro città ai cittadini come luogo di incontro e di svago.

I parchi all’interno della cinta muraria, infatti, grazie alla presenza di alberi, prati e declivi del terreno, sono perfetti per ospitare attività di vario genere, diventando così un luogo all’aperto dove i cittadini possono trascorrere la giornata in sicurezza. «Finalmente a Verona una river urban beach! – dichiara l’assessore Francesca Toffali - Usciamo anche con questa novità dal provincialismo e ci mettiamo alla pari di un lungo Arno fiorentino e di un lungo Senna parigino. E chissà se anche noi potremmo nelle prossime settimane oltre ad ascoltare musica e a partecipare ad eventi addirittura abbronzarci sulla prima spiaggia urbana di Verona. Perché no?»

La Spiaggetta @ Porta Fura quindi, non è solo un luogo di aggregazione, ma è un ulteriore prova del grande lavoro di riqualificazione urbana che gli organizzatori di Mura Festival stanno svolgendo grazie al costante supporto del Comune di Verona e dell’Ufficio UNESCO. Come ulteriore prova del grande cambiamento di senso che si sta attuando in questi luoghi, da ambiente di degrado a spazio di cultura e attenzione alla sua valorizzazione storico-artistica, Porta Fura accoglierà presto un’installazione artistica luminosa immersiva dedicata a Dante e agli Scaligeri, opera di un artista contemporaneo. Ma non spoileriamo ancora troppo.

Porta Fura

Grazie alla partnership con Tommasi Family Estates, che ha deciso di supportare attivamente il progetto di riqualificazione del Parco delle Mura di Verona, sarà attiva dal venerdì alla domenica, un’enoteca con in mescita Le Fornaci Lugana doc, vino bianco fresco e armonico che unisce struttura ed eleganza; Tommasi Valpolicella doc un rosso intenso ed equilibrato che richiama con eleganza piacevoli note fruttate, offrendo un sorso snello e di piacevole persistenza; infine, dai vigneti di Tenuta di Caseo il Pinot Nero Brut, una bollicina fresca e intrigante.

«Crediamo molto nella nostra terra, verso cui abbiamo un legame viscerale che ci unisce – commenta Stefano Tommasi, direttore commerciale regionale–. Negli anni la crescita dell’azienda, e l’ambizione di diventare una delle realtà più riconoscibili del panorama enologico nazionale, ci ha portato a essere presenti in cinque regioni vinicole italiane, ma niente è paragonabile al senso di appartenenza, che abbiamo per la Valpolicella e per Verona. Ci riconosciamo nell’intraprendenza che caratterizza il nostro territorio, nella grinta, nell’abnegazione, anche nell’umiltà radicata nelle nostre origini contadine: per questo il nostro impegno e contributo a fianco di questo meraviglioso territorio non mancheranno mai. Sosteniamo progetti importanti e bellissimi come il Mura Festival che valorizzano l’enorme patrimonio artistico e culturale che ci circonda. Un patrimonio che purtroppo troppo spesso si tende a dare per scontato, ma che scontato non è, e necessita del supporto di tutti noi».

In abbinamento all’esperienza di degustazione ci saranno un american bar e proposte di street food gourmet pensate per esaltare i sapori dei vini proposti. Pescetto di mare e di lago, verdurine fritte, in abbinamento alle proposte di Tommasi: un connubio perfetto che soddisfa anche i palati più sopraffini.

Informazioni e contatti

Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da STUDIOVENTISETTE; Doc Servizi Verona è uno dei partner principali della manifestazione che vede la partecipazione di più di 50 enti e associazioni del territorio veronese con circa 689 appuntamenti per 168 giorni di attività.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

La Spiaggetta @Porta Fura è aperta dal 25 giugno, dal venerdì alla domenica con i seguenti orari: il venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 24.

