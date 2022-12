Lo spettacolo "Le ultime lune" in scena al Modus

Dopo il grande successo dello scorso anno, nuove repliche sul palco del Modus per “Le ultime lune”. Lo spettacolo è prodotto da Modus | Orti Erranti e vede in scena Andrea Castelletti, Laura Murari e Gherardo Coltri in una regia collettiva.

“Le ultime lune” è stata l’ultima prova d’attore di Marcello Mastroianni, nella stagione 1995/96, e cavallo di battaglia di un altro decano delle scene, Gianrico Tedeschi. Una commedia poetica e toccante, imperlata di sapienza e ironia. Un anziano professore affronta la vecchiaia in una rievocazione interiore di quell’arte di cui si è permeato nel corso della sua vita. Ascolta Bach e parla con la moglie, anzi, con il suo ricordo. All'arrivo del figlio comincia tra i due una schermaglia verbale intessuta di rancori e incomprensioni, ma anche di irresistibili scherzosità e dolcezze.

Repliche venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 alle ore 21.

