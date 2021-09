Turisti per caso a Verona, una passeggiata in città con le guide Ippogrifo

Finora le guide turistiche di Ippogrifo hanno sempre proposto itinerari scaligeri insoliti, specifici o tematici. Ma per una volta faranno un'eccezione.

Sabato prossimo, 2 ottobre, si farà finta di essere turisti che arrivano a Verona per la prima volta ed i visitatori osserveranno la città attraverso gli occhi di una guida. Le guide Ippogrifo organizzano una passeggiata di due ore per conoscere le attrattive più importanti della Verona. Un tour classico con foto-stop e con una piantina della città in regalo per tutti i partecipanti.

Si consigliano scarpe comode, macchina fotografica e un pizzico di ironia.

Costo: 2 euro per il noleggio della radio con auricolari).

Appuntamento alle 15 al Cafè Aleardi (Parcheggio Centro - Terminal bus turistici) in Piazzale del Cimitero.

Prenotazione obbligatoria per mail a info@infoverona o via whatsapp al 339 8717091

