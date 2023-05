Il cantastorie, chitarrista, cantante e armonicista Max Bizzaro inaugura venerdì sera (12/05) dalle 21.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar il suo nuovo trio con il batterista Nicola Berti ed il pianista Andrea Baldan. Massimo «Max» Bizzaro é nato a Monselice (Padova) 51 anni fa ed é considerato il Fiorello padovano.

«Sono passati quarant'anni da quando ho sposato la musica. Non ho mai intrapreso studi o scuole di specializzazione, ma da vent'anni é il mio lavoro che tuttora svolgo con grande successo come maestro di divertimento», racconta il protagonista, che spiega: «Ho iniziato come animatore nei villaggi turistici ed oggi interpreto con chitarra acustica, armonica a bocca e voce un repertorio molto vasto di brani italiani e internazionali per divertire sempre il pubblico».

«La mia missione é portare allegria e serenità grazie alla musica», sottolinea Daniela «Dada» Benedini, presidente dell’associazione culturale benefica Musica Viva Verona, organizzatrice dell’evento, che conclude: «Ho pensato che Max meritasse un ruolo diverso da quello del one-man-band e che il supporto di notevoli musicisti come Baldan e Berti avrebbe gratificato lui e gli spettatori. Buon divertimento».

Per prenotare: 333 2051319.

Debutta il nuovo trio di Max Bizzaro alla Vecchia Rama / foto ufficio stampa Roberto Ceruti