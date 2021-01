"Magica Venezia": il tour virtuale alla scoperta della città

Le visite si svolgeranno su Zoom. Dopo aver acquistato l'esperienza spedite una mail per ricevere il link. Costo: 10,99 euro per ogni dispositivo pagamento via www.paypal.me/wanderitalytours. Nel pieno relax di casa vostra, vi porteremo a conoscere una delle città più belle ed uniche al mondo. Igor, veneziano DOC ed esperta guida turistica da oltre 15 anni, vi condurrà nelle strade più incredibili, a scoprire gli aspetti più caratteristici e sorprendenti come la porta più storta, ai graffiti di 500 anni.

Ammirerete i monumenti più suggestivi come il Ponte di Rialto, la Scala Contarini del Bovolo, che ricorda un po’ la torre di Pisa. Vedrete la Venezia di tutti i giorni , ma anche la Venezia di 1600 anni fa (Venezia e stata fondata il 25 marzo del 421). Igor vi accompagnerà in giro per la città come potrebbe fare il Vostro migliore amico!

Quando:

Domenica 17 Gennaio ore 11.

Domenica 14 Febbraio ore 11.

Domenica 7 Marzo ore 17.30

Durata: il tour durerà circa 1h30. Durante il tour e alla fine del tour, avrete modo di interagire con la guida e fare domande.

Web: https://www.facebook.com/events/774677583405478/.