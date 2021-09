Tour notturni con guide esperte e attori alla scoperta dei rapaci notturni. Il 2 e 9 settembre Parco del Pontoncello. Riprenderanno a settembre i tour notturni di Natura da favola: presso il Parco del Pontoncello San Giovanni Lupatoto VR il 2 e 9 settembre alle 20.30 vi aspettiamo alla scoperta dei rapaci notturni e dei pipistrelli.

Leggi il programma e muniti di torce e scarponcini vi aspettiamo a San Giovanni Lupatoto con i racconti di Pino Costalunga e le guide esperte di Biosphaera. Per accedere acquista online i biglietti per il tour dedicato ai pipistrelli e ai rapaci notturni. Oppure acquista il biglietto direttamente in loco.

Le iniziative sono inserite nell’ambito di San Giò Festival, manifestazione organizzata dal Comune di San Giovanni Lupatoto. Leggende, racconti e superstizioni hanno da sempre alimentato il fascino di questi straordinari animali: Athenenoctua, che strano nome! Grazie alle esperte guide naturalistiche sveleremo alcune curiosità senza togliere l’alone di mistero che i rapaci notturni ci suscitano. L’attore ci racconterà questo suggestivo mondo fatto di magia e di tante storie appassionanti.

Informazioni e contatti

Web: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/natura-da-favola/.

