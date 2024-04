Escursione guidata: "Profumo di sale"

Domenica 28 aprile 2024 MasoVerde vi invita a partecipare a una speciale escursione attraverso prati e boschi di Roverè Veronese alla scoperta delle erbe spontanee e delle fioriture primaverili, delle loro caratteristiche e proprietà, la loro raccolta ed essiccazione e il loro ruolo nella cultura contadina.

A seguire una ricca degustazione di prodotti locali a MasoVerde e, alle 14 un laboratorio di autoproduzione di sale aromatizzato che porterete con voi per utilizzarlo come condimento in cucina.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 9.15 - Ritrovo a MasoVerde (ampio parcheggio a disposizione)

ore 9.30 - Escursione con raccolta erbe spontanee

Durante la camminata nei prati e boschi di Roverè, condotta dalla Guida Ambientale Escursionistica Roberto Cazzador, avrete modo di osservare ed esplorare le erbe e i fiori del territorio. Roberto condividerà con voi la propria esperienza riguardo alle piante e alla vegetazione locale approfondendone le caratteristiche e la storia attraverso curiosità storiche ed etnografiche. Scoprirete anche alcune delle tecniche antiche e moderne di raccolta ed essiccazione insieme alla storia delle erbe ma anche del sale nella cultura contadina e il suo utilizzo nel tempo. Dettagli tecnici: lunghezza percorso 4km circa, dislivello 150m, durata 3 ore circa. Raccomandiamo abbigliamento tecnico adeguato alla quota e alla stagione (siamo a 800/900 m.s.l.m.), necessarie scarpe da trekking alla caviglia

ore 12.30 circa - rientro a MasoVerde dove ci aspetta una ricca degustazione di specialità della Lessinia

ore 14 - Laboratorio di autoproduzione di sali aromatizzati

Verranno messi a disposizione vari ingredienti di cui verranno approfondite caratteristiche e proprietà. A seguito di un momento dedicato ai sensi e alla percezione olfattiva, tattile e cromatica avrete l'occasione di applicare le nozioni apprese durante l’escursione allo scopo di preparare il vostro personale sale aromatizzato. Consigliamo di portare con voi un vasetto di vetro pulito dove conservare il sale una volta preparato.

Se desiderate partecipare è necessario contattare +39 349 0032550. Il costo è di 25 euro a persona. I bambini sotto i 12 anni possono partecipare gratuitamente. Cani ammessi al guinzaglio. MasoVerde vi aspetta in Contrada Maso di Sotto 8 a Roverè Veronese (37028, VR)