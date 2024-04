Soundwalk in Val Borago

Partiremo la mattina presto per avventurarci nella Val Borago ad Avesa, alle porte della città. Un’escursione semplice sicuramente ben nota a molti Veronesi, ma da un punto di vista completamente nuovo e inatteso che vi sorprenderà. La camminata prevede delle soste con alcuni punti di ascolto in zone con caratteristiche paesaggistiche differenti, sia visive sia sonore. In questi punti rimarremo in silenzio e ascolteremo l’ambiente circostante con l’ausilio di cuffie e un registratore di suoni particolare…

Il termine Soundwalk indica “una qualsiasi passeggiata che abbia come scopo quello di ascoltare l’ambiente.” Si tratta di una pratica di ascolto selettivo atta ad attraversare il territorio per recuperare suoni apparentemente inaudibili o sovraudibili. Un esercizio che ci permette di imparare - o reimparare - ad ascoltare, sommersi come siamo, oggi, in un continuum di rumore indistinto, invitando i partecipanti ad immergersi nell’ambiente naturale per esperirlo tramite l’ascolto.

La Soundwalk è una passeggiata guidata pensata per incoraggiare un ascolto attento e critico dei suoni, dei rumori (e dei silenzi) che caratterizzano l’ambiente. Le soundwalk non sono solo un modo alternativo di frequentare montagne e città, ma hanno anche una funzione importante per la ricerca. Inoltre durante la passeggiata avremo modo di osservare alcune delle caratteristiche naturali e storiche di questi luoghi accompagnati da una Guida del territorio.

DATI TECNICI:

Dislivello: 100m

Lunghezza: 8km

Durata: 4 h

Difficoltà: F (escursionistico facile)

Ritrovo: ore 9

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Per maggiori info e prenotazioni: