Tin Men & the Telephone in concerto a Verona per la rassegna dedicata al jazz del Teatro Ristori

Per il secondo appuntamento della rassegna Jazz della stagione 2021/2022, venerdì 19 novembre alle ore 20, il Teatro Ristori sarà il palcoscenico di una nuova ed entusiasmante performance multimediale firmata dal gruppo olandese di improvvisazione Tin Men & the Telephone, composta da Tony Roe, piano ed elettronica, Pat Cleaver, contrabbasso e Bobby Petrov, batteria.

Tin Men and the Telephone presentano lo spettacolo GREATEST SHOW – Global Relocation of Evolved Apes Towards Exoplanet Suitable for Terraformation: un’innovativa esperienza immersiva che combina improvvisazione musicale, immagini e partecipazione del pubblico tramite un’app per smartphone per affrontare il cambiamento climatico, un tema di grande attualità, in un modo unicamente interattivo, divertente e stimolante.

Stai ancora guidando la tua macchina non elettrica? Mangi latticini o carne ad ogni pasto? Hai sfruttato al meglio le occasioni per il COVID-19 sui voli verso le destinazioni di vacanza tropicali? Allora sei il candidato perfetto per questa missione speciale: riscaldare un pianeta nuovo di zecca! Tin Men ti da il benvenuto alla GETAWAY SPACE AGENCY – Global Evacuation Transport Authority Way Ahead of You.

Nel (molto) prossimo futuro, la crisi climatica si è intensificata ed è giunto il momento per l’umanità di lasciare il pianeta Terra. È stato scoperto un nuovo pianeta quasi abitabile e tu e i tuoi compagni nel pubblico siete i pochi prescelti a trovarsi a bordo di un’astronave diretta verso questa nuova casa. Tuttavia, la tua destinazione è attualmente troppo fredda per la vita umana, ma non temere! Questo problema dovrebbe essere risolto presto, poiché gli esseri umani hanno dimostrato di essere eccellenti nel riscaldare l’ambiente. Mentre viaggi nello spazio, devi collaborare per fare un piano per riscaldare la tua nuova casa e goderti l’intrattenimento in volo e dal vivo di Tin Men and the Telephone lungo la strada.

Qui il sito internet di Tin Men & the Telephone: https://tinmenandthetelephone.com/.

