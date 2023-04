The Last Drop of Blood live alle Cantine de l'Arena

La rock band veronese dei The Last Drop of Blood torna con il secondo lavoro intitolato “Season II” in uscita il prossimo 28 aprile, a 5 anni di distanza dall’esordio omonimo via Vrec/Audioglobe. Il giorno stesso sarà presentato con un esclusivo concerto a Verona presso Le Cantine de L’Arena, ore 21:30, Piazzetta Rubiani 1, Verona. Ingresso 10 euro.

Torna così l’America desertica e gotica dei The Last Drop of Blood con la seconda stagione ancora prodotta dal musicista americano di culto Shawn Lee (celebre per aver lavorato con artisti del calibro di Jeff Buckley e realizzato colonne sonore per CSI:Miami, Lost e molte altre). Ad impreziosire il disco, lo stesso Shawn Lee ed il cantautore Andrea Chimenti. La band fornisce un immaginario unico con artwork e video d’eccellenza ed intende la propria musica come colonna sonora di una serie televisiva: «L’atmosfera dell’intero disco è cinematografica, minacciosa e densa di mistero».

“Season II” esce per Vrec /Audioglobe su CD, LP e nel formato FONOSTAMPA: una vera e propria stampa d’arte su carta Mohawk 324 grammi con un’illustrazione originale e il QR code per scaricare l’audio in alta qualità in tiratura limitata.

I The Last Drop of Blood attualmente sono composti da Francesco Cappiotti (chitarre), Carlo Cappiotti (voce), Chris Meggiolaro (basso), Claudia or Die (sintetizzatori) e Michele Martinelli (chitarre). Alle registrazioni hanno partecipato anche Simone Marchioretti (batteria) e Andrea Ferigo (chitarre). Hanno all’attivo l’album omonimo d’esordio “The Last Drop of Blood” (Vrec, 2018) da cui è stato estratto il singolo e video “Thorn”, a cui seguirà “Season II” in uscita ad Aprile 2023. Entrambi i dischi sono prodotti artisticamente da Shawn Lee. Nelle date live del loro tour I The Last Drop of Blood saranno accompagnati dal batterista Mattia Scolfaro.