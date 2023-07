"Blues Notes Pianos", due pianoforti per una serata di musica a Villa Venier

L’unico evento di musica jazz-moderna per due pianoforti proposto dal Comune di Sommacampagna è "The Energy of Music!". È uno dei concerti più attesi della Regione Veneto, che propone un altissimo profilo artistico e culturale sul territorio.

Con la direzione artistica del maestro Beatrice Puiu, l'evento "The Energy of Music!" si contraddistingue da sempre per l’eccellenza della qualità artistico-musicale e per la proposta musicale che sorprende ogni anno con un progetto artistico nuovo, incentrato sulla spettacolare formazione di duo pianistico a due pianoforti e su un nuovo modo di fare musica.

"The Energy of Music!" spazia in differenti generi musicali, dalla classica d’autore, al latino americano, pop, al rock, fino alla musica folcloristica con spettacolari ed entusiasmanti prime esecuzioni assolute di opere originali per duo pianistico e adattamenti realizzati appositamente per l’evento anche dalle stesse pianiste Puiu.

Nel 15esimo anniversario di SferMusic (2008 - 2023), associazione culturale internazionale di musica e arte, no profit, di Sommacampagna, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Sommacampagna , il concerto-spettacolo "The Energy of Music!", arrivato alla sua 12esima fortunata edizione, ritorna sul Palco di Villa Venier con le celebri pianiste Laura & Beatrice Puiu, sorelle gemelle, che ai loro due pianoforti, affiancano le percussioni, la batteria, la fisarmonica e la voce di artisti di fama internazionale.



Il tema di quest’anno "Blues Notes Pianos", che si ispira al nome del noto jazz club milanese e alla terminologia specifica che indica gli intervalli caratteristici del blues, ripercorre i più famosi capolavori del latin music, rhythm and blues, stride piano, jazz e bebop con trascrizioni originali, realizzate anche delle stesse sorelle Puiu, e prime assolute dei grandi Art Tatum, Nat King Cole, Thelonious Monk, Duke Ellington e molti altri.

Un'esperienza musicale indimenticabile, che riporta agli anni '30, '40 e '50 con temi tradizionali europei, americani e sud-americani, per una serata ricca di emozioni e irresistibile fascino.

INGRESSO UNICO: 12 euro (gratuito fino a 10 anni)

APERTURA BIGLIETTERIA ALLE 19.45