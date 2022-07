Per la rassegna Bastioni in scena lo spettacolo "Vida"

Al Bastione di San Zeno, nell'ambito della rassegna "Bastioni in scena", curata dal Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio per Mura Festival, nuovo appuntamento con il teatro venerdì 22 luglio alle 21.15 con "Vida", su stesura drammaturgica e regia di Isabella Caserta e produzione di Teatro Scientifico.

In scena Elisa Lombardi, Valerio Mauro, Andrea Cortelazzo. Il testo, muovendosi con leggerezza tra prosa e canzoni, inneggia al risveglio dei sensi, dipanandosi in una drammaturgia che evoca sentimenti gioiosi e di speranza. «Uno spettacolo di teatro - canzone che parla di rinascita, di ritorno alla vita» lo definiscono gli organizzatori. «Un inno alla vita, all'amore per la vita. La luce dopo il buio. La speranza dopo l'abbattimento e la desolazione. La voglia di ritornare a cantare, a sognare, a sperare, a vivere».

Il costo del biglietto per posto unico è di 10 euro. In caso di persona con disabilità, il costo è di 1 euro ciascuno per lui e il suo accompagnatore. Per informazioni al sito www.teatroscientifico.com o alla mail segreteria.tl.ts@gmail.com.