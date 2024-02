Al Teatro Stimate il racconto di "Gilda e Fido"

Gilda ha solo 10 anni, mentre Fido ormai è un cagnolone adulto. Dal loro incontro la bambina impara molte cose sul mondo dei cani, tra le quali il modo corretto di rapportarsi con loro e di pensarli come esseri viventi bisognosi di delicatezza e rispetto e non più come oggetti di desiderio. Nasce un racconto intimo, gentile e delicato.

Età dai 4 anni.

Biglietti: rivolgersi a Fondazione Aida 045 800 1471 – fondazione@fondazioniaida.it

– Acquista Online al link: https://rb.gy/spwaaj

È possibile accedere con coupon giallo A Teatro con Fidaty di Esselunga

Biglietti:

6 euro ridotto 3/12 anni

7 euro intero

Spettacolo inserito all’interno della rassegna Famiglie a Teatro.

Foto ufficio stampa Fondazione Aida