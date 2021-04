Il Teatro Ristori riapre con un evento speciale: "...l’amor che move il sole e l’altre stelle"

Il Teatro Ristori riparte con un evento speciale dedicato a tutto il pubblico di fedeli appassionati che in questi mesi hanno atteso questo momento! Lunedì 26 aprile alle ore 19.30, una speciale serata per ri-vedersi dal vivo al Teatro Ristori. I biglietti, per questo primo evento, saranno disponibili al prezzo di 5 euro. La biglietteria sarà aperta al pubblico venerdì 23 e lunedì 26 aprile dalle 16 alle 19.30.

Un tempo incontrarsi a Teatro poteva sembrare persino qualcosa di scontato: ora è un privilegio prezioso. La musica, l’arte, la cultura sono beni preziosi, di primaria importanza, per la salute del nostro spirito. Sarà possibile condividere assieme dal vivo, momenti di grande musica dal Seicento al jazz di Monk, passando per Mozart, collegati fra loro dalla lettura di pagine da Shakespeare, Mozart, Geoff Dyer e Anton Checov, interpretate dalle attrici Giovanna Scardoni e Francesca Botti.

