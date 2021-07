Teatro Ragazzi a Verona: tripletta di spettacoli con Fondazione Aida

Doppia replica de Il Principe Felice: lo spettacolo per bambini da 5 a 10 anni tratto da una delle fiabe più ironiche e commoventi che Oscar Wilde ha scritto per i figli sull’amicizia sarà presentato il 28 luglio ore 21 a Forte Gisella (verrà recuperata la data posticipata nelle scorse settimane a causa del maltempo) e il 31 luglio alle ore 16.30 a Boscopark (via Aleardi, Boscochiesanuova).

Un sentimento, come l’amore, che gratifica e dà entusiasmo ma che richiede spirito di sacrificio e dedizione. Sentimenti nobili che saranno raccontati da Marta Boscaini e Fabio Slemer attraverso la storia di un rondinotto, che ritarda fatalmente la migrazione per rimane vicino all’amico, un principe pentito. Compresa la situazione di disagio che imperversa nella città, il principe rinuncia ai suoi beni e alla sua vista per sostenere i bisognosi. Lo spettacolo si terrà.

Il 29 luglio a Forte Gisella sempre alle ore 21.00 andranno in scena le più famose favole di animali parlanti che dall’antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà e che ancora oggi continuiamo ad amare sin dalla prima infanzia. I Teatrini per la regia di Giovanna Facciolo presenteranno Le favole della saggezza uno spettacolo adatto anche ai giovanissimi, dai 3 anni.

Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con i divertenti e ironici personaggi che da Esopo a La Fontaine tramandano sagaci insegnamenti; animali portatori di vizi e di virtù di quell’umanità sempre uguale a se stessa, e che in queste storie si guarda allo specchio. Ogni favola è come un’immagine semplice, comprensibile in ogni luogo e in ogni tempo e quasi sempre traducibile in un proverbio: c’è il furbo, l’ingenuo, il potente prepotente, l’umile, l’ipocrita adulatore, lo sciocco, il previdente, l’arrogante, il presuntuoso, il povero innocente. Per tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita. Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e bambini.

Informazioni e contatti

Biglietti:

Fino a 3 anni gratis, da 3 a 12 anni 4 euro, da 12 anni in poi 6 euro.

Per informazioni 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it

– Web: https://www.fondazioneaida.it/.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...