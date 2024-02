Arriva al teatro Modus di Verona lo spettacolo teatrale "Così Vanno le Cose" di TeatrInvisibili, scritto e diretto da Gaetano Miglioranzi. Cosa non fa un’emittente tv per rastrellare spettatori? C’è qualcosa di più “reality” di un dramma che si consuma fra le pareti dello stesso studio televisivo, vissuto da chi la televisione la fa? Il linguaggio in caduta libera dei media “partecipativi”, il cinismo della logica da “share”, la donna come oggetto televisivo: uno spettacolo fuori target, fortemente teatrale, ma che procede a forza di contributi video.

La storia sembra paradossale ma fotografa la quotidianità degli studi televisivi e, come in ogni “reality”, sovrappone la realtà vera a quella mediatica, in un mix di colpi di scena, di circostanze drammatiche alternate a situazioni esilaranti. Per il turpiloquio (che in tivù è diventato normale, ma non in teatro) se ne consiglia la visione ai maggiori di 16 anni.

Si raccomanda la prenotazione su: modusverona.it.