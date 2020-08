Teatro sotto la luna a Sant'Anna d'Alfaedo: "OperaXXX - Il seme della follia"

Appuntamento con il "Teatro sotto la Luna" a Sant'Anna D'Alfaedo in piazza G.A.Dalla Bona il 22 agosto 2020, quando andrà in scena alle ore 21 lo spettacolo "OperaXXX - Il seme della follia", promosso dalla compagnia teatrale "Teatro Immagine di Venezia".

Progetto di Regione Veneto, F.i.t.a. Veneto e UNPLI Veneto per il ritorno alla cultura e al teatro. Rassegna itinerante di 22 serate in altrettante località venete. Unico evento per la provincia di Verona.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito, in caso di maltempo si terrà presso il teatro comunale.

Mail: prolocosantanna@gmail.com