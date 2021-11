Al Teatro Laboratorio-Spazio Archivio lo spettacolo "Revolution"

Sabato 20 novembre ore 21 è di scena allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio (via Tommaso da Vico 9) lo spettacolo “Revolution”. Napoli, 1647. Masaniello guida la prima rivolta popolare dell’età moderna. Russia, 1917. La Rivoluzione proletaria sovietica destituisce lo Zar. Un attore esplora il significato della libertà e il significato della rivoluzione. “Revolution” è la messinscena di un corto circuito storico, irriverente, sarcastico, sprezzante ed esplosivo.

È una presa di posizione sul mondo, coraggiosa e spietata, o una sottile farsa, una beffarda commedia dell’arte, un caustico ed enigmatico ‘board game’. Due sono le storie proposte che si intrecciano quasi in forma di una sconvolgente mise en abyme: il mito della straordinaria rivoluzione popolare di Masaniello (Tommaso Aniello, 1622 – 1647, un pescatore italiano, che diventa il leader di una rivolta popolare contro gli Asburgo di Spagna a Napoli nel 1647) e la potente rivoluzione russa del 1917.

Se l’arte è quella capacità visionaria di collegare punti tra loro lontani, “Revolution” è una sperimentale, provocatoria sovrapposizione di storie, di lingue (inglese, italiano, napoletano fino al linguaggio onomatopeico del grammelot), e di generi teatrali paradossalmente inconciliabili come la tradizione antica napoletana e quella rivoluzionaria, off-off Broadway, dettata da ‘La MaMa’, world-renowned theatre in New York founded by Ellen Stewart in 1961.

Di e con Manuele Morgese, regia di Rolando Macrini, assistente alla regia Sara Iaccarella. Original soundtrack by Rasmus Zschoch and Rolando Macrini. Referente scientifico Carlo Pirozzi (Universita? di Edimburgo). Teatro Zeta in collaborazione con La MaMa experimental theater – Umbria International.

Informazioni e contatti

Lo spettacolo è ospitato all’interno della della 54a stagione di attività del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio. Si consiglia di prenotare a info@teatroscientifico.com. 0458031321 – 3466319280.

Ingresso: 10 euro. Persona con disabilità + accompagnatore: 1 euro+1 euro. Sala sanificata. Verrà osservata la vigente normativa anticovid: www.teatroscientifico.com.