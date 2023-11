A Verona lo spettacolo "Ho chiuso gli occhi"

Per ricordare e dare sostegno e amore alle donne vittime di violenza e di soprusi uno spettacolo concerto per non rimanere indifferenti "HO CHIUSO GLI OCCHI", sabato 25 novembre ore 20.45.

Con LAURA FACCI (canto) DAVID CREMONI (chitarra) Presso la Sala Polifunzionale in via Quinzano 24D (Ponte Crencano, Verona).

Evento promosso e organizzato dalla Commissione Politiche Culturali della Seconda Circoscrizione Ingresso a offerta libera.