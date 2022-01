"Bobby & Amy" in scena al Teatro Fucina Culturale Machiavelli

Biglietto Intero 12 euro | Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Prezzo Biglietto Intero 12 euro | Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

"Bobby & Amy", in programma sabato 22 gennaio alle 21 nel Teatro Fucina Culturale Machiavelli, è uno spettacolo che parla di amicizia, forse d’amore, ma soprattutto di quello che succede quando il nostro modo di vivere è minacciato da chi non lo capisce.

Siamo alla fine degli anni Novanta: Take That, Tamagotchi e caramelle alla frutta. Quando Bobby e Amy, entrambi tredicenni, si incontrano, centinaia di mucche punteggiano i campi e il sole splende sempre. Ma poi arriva l’afta epizootica che colpisce la sonnolenta città di Cotswold, nell’Inghilterra rurale, e le mucche iniziano a morire.

Su questo sfondo, si intreccia un colorato mix di personaggi, dal proprietario di un bar al farmacista, dai genitori ai bulli della scuola, a tratteggiare un affresco di vite e storie che gravitano attorno ai due protagonisti Bobby e Amy. Entrambi emarginati: Bobby non riesce a sviluppare interazioni sociali, Amy si è chiusa in sé stessa dopo la morte del padre. Queste due solitudini sono destinate ad incontrarsi e quando si uniranno per aiutare un contadino nel suo lavoro, la vita in due diventerà un po’ più facile.

A seguire, il regista Silvio Peroni e gli attori Mauro Lamantia e Margherita Varricchio saranno a disposizione del pubblico per approfondire il lavoro di preparazione dello spettacolo e le tematiche affrontate. L’appuntamento fa parte di “Spettatori Artistici” un progetto di Fucina Machiavelli, giunto alla sua terza edizione, per approfondire il mondo del teatro tramite incontri, laboratori, aperitivi con gli artisti e visioni dedicate.

Informazioni e contatti

Per saperne di più sul progetto “Spettatori Artistici” si può visitare la pagina: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/spettatori-artistici-la-call-2021-2022/.

Bobby & Amy di Emily Jenkins

regia Silvio Peroni

traduzione Natalia di Giammarco

con Mauro Lamantia e Margherita Varricchio

una produzione Khora.Teatro e Compagnia Mauri Sturno

Sabato 22 gennaio ore 21:

Teatro Fucina Culturale Machiavelli

via Madonna del Terraglio 10, Verona

Biglietti:

Biglietto Intero 12 euro

Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Biglietti acquistabili in biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure online al link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/bobby-amy/.