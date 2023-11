A Verona il grande classico firmato da Carlo Goldoni "Il Teatro Comico"

Prezzo non disponibile

È quasi giunta al termine la prima parte dell’ormai tradizionale rassegna teatrale organizzata da La Graticcia presso il Teatro Gresner in stradone Provolo 18. Protagonista di questo inizio di stagione è stato il grande classico firmato da Carlo Goldoni "Il Teatro Comico". Lo spettacolo, oltre all’aspetto didattico legato alla riforma goldoniana, rappresenta un curioso spaccato sociale che mostra il funzionamento delle compagnie teatrali del ‘700. Le prove, le discussioni, i rapporti tra attori rendendo lo spettacolo un’esplosione festosa di colori, battute e comicità.

«Continua il connubio tra cultura e divertimento, il nostro intento è quello di far uscire dalla sala un pubblico arricchito di nuove conoscenze, divertito e sicuramente travolto dalla incredibile poesia che solo le commedie di Goldoni sanno donare. Grazie alla convenzione con ESU continua la nostra attenzione nei confronti dei giovani, i quali possono ricredersi, grazie alla nostra commedia, circa la “pesantezza” della riforma goldoniana propinata dai testi scolastici».

Sabato alle ore 21.15 e domenica alle 17.30 saranno le ultime due occasioni per vedere lo spettacolo a Verona prima di una serie di date che lo aspettano rappresentato un po’ in giro per tutto il Veneto.

Il Teatro Comico / foto ufficio stampa La Graticcia