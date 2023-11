Tea time with Green School

Benvenuti a "Tea Time con Green School" - un'esperienza unica per gli amanti della lingua inglese, del tè e della cultura britannica! Ogni venerdì alle 17.30, vi invitiamo a unirvi a noi per un'indimenticabile sessione di conversazione, immergendovi nell'atmosfera rilassata e accogliente di un autentico tea time inglese.

Immaginatevi seduti in un'accogliente sala da tè, con una tazza di tè caldo tra le mani e il profumo avvolgente dei biscotti appena sfornati nell'aria. Sarete circondati da un massimo di cinque amanti della lingua inglese, creando un ambiente intimo e favorevole per una conversazione stimolante e informale.

Durante questo incantevole incontro, avrete l'opportunità di discutere vari temi, dai vostri ultimi viaggi e avventure, alla vostra musica preferita e alle curiosità sulla cultura inglese. Sarà un'occasione ideale per migliorare le vostre competenze linguistiche in modo rilassato e divertente, mentre condividete storie e scoprite nuove prospettive con gli altri partecipanti.

Il tè e i biscotti saranno forniti secondo la migliore tradizione britannica, creando un'atmosfera autentica e calorosa. Sarà un momento di condivisione, di risate e di scoperta, il tutto mentre ci immergiamo nell'arte dell'English tea time. "Tea Time con Green School" è molto più di una semplice conversazione in lingua inglese; è un'opportunità per esplorare culture e passioni, per conoscere nuove persone e per rilassarsi alla fine di una lunga settimana. I posti sono limitati a cinque partecipanti per garantire una conversazione di qualità, quindi assicuratevi di prenotare il vostro posto in anticipo!

Unitevi a noi e immergetevi in questa esperienza linguistica e culturale unica, mentre condividiamo il calore di una tazza di tè, l'aroma dei biscotti e il fascino dell'inglese in compagnia di nuovi amici. Vi aspettiamo venerdì 10 novembre alle 17.30 per 45 minuti di autentico "Tea Time con Green School."