A San Zeno lo spettacolo musicale "Tanto pe' cantà"

Lo spettacolo "Tanto pe' cantà" in programma venerdì 25 settembre a San Zeno. Una chitarra, una voce suadente e il testo della nota canzone romana hanno fornito una piccola anticipazione del recital a cui si potrà assistere dal vivo nella serata organizzata dalla prima Circoscrizione in collaborazione con l'associazione Compagnia Teatrale I Gotturni.

L'appuntamento è per venerdì prossimo, presso la Cooperativa al Calmiere in piazza San Zeno, con il doppio appuntamento alle 19.30 e alle 21.30. Un recital per raccontare Gabriella Ferri, cantante italiana nota per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale definita da Federico Fellini “un pagliaccio di razza”. Sul palco ci saranno Anna Paganini Bresaola, con la sua voce accattivante, e Claudio Moro alla chitarra, che riproporranno i brani più noti della cantante romana.

L'iniziativa, ad ingresso gratuito e aperta e tutti, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con uso obbligatorio della mascherina e distanziamento sociale. La serata è stata presentata dal presidente della prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti insieme al presidente della commissione Cultura Franco Dusi; presenti gli artisti Anna Paganini Bresaola e Claudio Moro. «Prosegue l'impegno per organizzare momenti di svago e intrattenimento per i cittadini - ha detto Occhipinti -. Nel caso specifico, proponiamo una serata dedicata alla musica e alla recitazione e dedicata ad un'artista molto amata dagli italiani. Sono certo che il pubblico apprezzerà, abbiamo previsto un doppio spettacolo per non lasciare fuori nessuno e per garantire al meglio le misure anti contagio».