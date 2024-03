Parte da Verona il "Sustainable tour 2024" di Event

Giunto alla sesta edizione, il Sustainable Tour è ormai un riferimento nel mondo del trasporto merci. La prima tappa dell’edizione 2024 si svolgerà alle ore 11 del 15 marzo presso l’ALIS Hub di LetExpo. Si parlerà dei costi dell’autotrasporto con un ricco parterre di ospiti. La partecipazione è libera fino a esaurimento posti. Riparte il Sustainable Tour, il ciclo di incontri sulla sostenibilità nell’autotrasporto ideato e organizzato da evenT. Le tappe dell’edizione 2024 si svolgeranno nelle principali rassegne fieristiche italiane.

A cominciare dalla prima, venerdì 15 marzo, alle ore 11, presso l’ALIS Hub a LetExpo (padiglione 2). Si proseguirà quindi a maggio, a Transpotec-Logitec, con un doppio appuntamento, per poi concludere l’edizione 2024 a novembre a Ecomondo, Rimini. Tutte le informazioni sul sito eventforma.com e sui canali LinkedIn e Facebook di evenT.

L’incontro veronese, dall’evocativo titolo “L’insostenibile leggerezza del trasporto. Il costo che nessuno vuole pagare”, vuole porre sul tavolo una tematica cruciale per le dinamiche del trasporto merci attuale. L’autotrasporto, infatti, mostra specialmente negli ultimi tempi tutta la sua rilevanza, coinvolgendo i problemi e gli assetti delle trasformazioni sociali. Nel prossimo futuro, il trasporto può rappresentare la chiave di volta per diminuire i costi sia aziendali che sociali, ma anche per migliorare il servizio e acquisire nuovi mercati. La gestione corretta ed efficiente delle sue dinamiche può rappresentare un’opportunità per gli operatori più avveduti e lungimiranti.

Anche quest’anno, saranno il direttore di Trasportare Oggi in Europa, Luca Barassi, e il direttore di Vado e Torno, Maurizio Cervetto, a moderare l’incontro, con il professor Paolo Volta, coordinatore didattico di evenT, a fare il punto iniziale con l’ausilio di studi e ricerche di settore. Ricco il parterre dei relatori che si alterneranno al tavolo, a cominciare dal ‘padrone di casa’, il vicepresidente di ALIS, Marcello Di Caterina; Nicolò Calabrese, Country manager di CargoON; la presidente dell’associazione Ruote Libere, Cinzia Franchini; Luca Girelli, presidente di Girelli Logistics Group e, in attesa di conferma, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami.

Per informazioni sul programma e sui relatori che parteciperanno alla prossima tappa del Sustainable Tour: www.eventforma.com/sut/letexpo.

Per informazioni sulle prossime tappe del Sustainable Tour 2024: www.eventforma.com/sustainable-tour.