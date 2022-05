Una giornata di sport, cultura e solidarietà per la 39esima "Straverona"

Domenica 22 maggio si svolge la 39esima "Straverona" una giornata di sport, cultura e solidarietà per vivere Verona in movimento, con partenze scaglionate tra le ore 8.30 e le 9. La partecipazione alla manifestazione è aperta agli adulti e ai minorenni accompagnati da un adulto. L'evento podistico, ludico-motorio, si snoda su tre percorsi di 5 km piano, 10 Km e 20 Km ondulati:

5 Km: la scelta preferita dalle famiglie, senza barriere architettoniche, con passaggio nei luoghi più caratteristici ed interessanti del centro di Verona, completamente privo di barriere architettoniche.

10 Km: una corsa poco impegnativa o una bella passeggiata, che ad un certo punto devia dal percorso breve per inerpicarsi sulle Torricelle

20 KM: una corsa impegnativa che si inerpica sulle Torricelle ed arriva fino in Valpantena, per poi tornare in città alla finish-line sotto l'ala dell'Arena

La giornata di sabato 21 maggio è dedicata ai ragazzi con la Straverona Junior. In piazza Bra corrono i bambini nati dal 2011 al 2017, in percorsi diversificati a seconda dell’età. Al termine della gara, anche i genitori possono mettersi in gioco con la staffetta. L’iscrizione è comprensiva di medaglia, pacco gara, ristoro e assicurazione.

La manifestazione anche quest'anno corre per la solidarietà, in favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Per tutti i podisti in possesso di pettorale:

è possibile entrare nei musei comunali gratuitamente, da venerdì 20 a domenica 22 maggio

gratuitamente, da venerdì 20 a domenica 22 maggio con la Verona Minor Hierusalem, sabato è possibile partecipare alla passeggiata culturale per scoprire i segreti della città.

Informazioni e contatti

Web: https://www.straverona.it/.