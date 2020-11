La storia del Teatro Nuovo di Verona tra aneddoti e curiosità raccontati online

Dietro le quinte e dentro la storia del Teatro Nuovo. Martedì 17 novembre sul canale Youtube e sugli altri social del Teatro Stabile di Verona s’inaugura la rassegna video All About Theatre. Aneddoti, curiosità e pagine di cronaca relative ai 174 anni di storia del teatro saranno proposti due volte alla settimana: il martedì e il venerdì.

Nato grazie al sostegno di Fondazione Cariverona, AAT – All About Theatre è un’iniziativa dello Stabile di Verona per evidenziare le numerose attività connesse al teatro al di là del momento dello spettacolo. Nel corso del 2019 e nei primi due mesi del 2020 sono stati tanti gli eventi relativi a AAT: tra questi, diversi incontri del pubblico con le maestranze tecniche e con gli attori protagonisti degli spettacoli in scena al Nuovo, visite guidate, tavole rotonde connesse alle tematiche di alcune opere in cartellone e presentazione di libri d’ambito teatrale. Con la riapertura del Nuovo (da giugno a ottobre 2020), AAT ha visto il coinvolgimento del pubblico in tutte e sedici le rappresentazioni del Muro trasparente e nei due spettacoli itineranti Silent Dante e Romeo&Giulietta.

Con la chiusura dei teatri, quella di primavera e l’attuale, AAT si è spostata “on line” con sessantasette “fuori dal palcoscenico” di attori che in questi decenni hanno calcato il palcoscenico del Nuovo e con più di cento video interpretati dagli allievi dei corsi teatrali. “On line” ma anche “dietro la vetrata” visto che fino al 24 novembre, è visibile, a chi passa da piazzetta Viviani nel pomeriggio, la mostra Mai pacifica organizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Verona. E ora, con questa richiusura, riprendono i video: ogni martedì e venerdì alle 19 sul canale Youtube e sugli altri social del Teatro Stabile di Verona. Titolo della rassegna, proprio All About Theatre.

Si comincia martedì 17 con la cronaca di un evento del 7 aprile 1870 di portata internazionale: Enrico Cecchetti che insieme alla sorella Pia è il protagonista, al Nuovo, del balletto Idilla. L’anno dopo diventerà primo ballerino alla Scala e poi il maestro di balletto numero uno al mondo tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento.

Aneddoti e curiosità saranno invece alla base del video di venerdì 20. A raccontarli sarà Nelda, storica cassiera del Nuovo: dal commovente ricordo di Marcello Mastroianni ai gesti scaramantici di una celebre attrice per una mantellina viola, dal musicista con un debole per gli alcolici a Gianni Morandi che tutti fermavano per strada. Tanti gli argomenti che saranno toccati nei video successivi: dagli aspetti tecnici del “dietro le quinte” (ma anche “sotto” con incursioni nella buca dell’orchestra e in quella del suggeritore) a quelli architettonici con la proposta di zone del teatro non accessibili al pubblico.

