A Oppeano la manifestazione Sport in Piazza 2021

In arrivo la quarta edizione di Sport in Piazza 2021, sabato 18 e domenica 19 settembre 2021. Con Associazioni locali e Coni Verona, per avvicinare i bambini tra gli 8 e i 10 anni alle varie discipline sportive presenti sul territorio. Si terrà sabato 18 e domenica 19 settembre l’edizione 2021 di Sport in piazza, la manifestazione dedicata ai bambini delle classi 3e, 4e e 5e delle primarie del territorio e finalizzata a far loro conoscere le varie discipline sportive praticate a Oppeano e frazioni.

Sport in piazza 2021 consiste in lezioni, prove gratuite e tornei dei vari sport e si terrà per la prima volta sia agli impianti sportivi Loc. Le Fratte di Oppeano che agli impianti sportivi di Vallese. La manifestazione è organizzata da Comune di Oppeano - assessorato allo sport, Pro Loco di Oppeano e vede anche quest’anno il sostegno del Coni provinciale Verona, per il quale sono stati invitati il Presidente Stefano Gnesato e la fiduciaria di zona Francesca Rossi.

Inoltre partecipano attivamente le Associazioni: Polisportiva di Oppeano (con yoga, basket e pallavolo), Acd Calcio Oppeano (con torneo di calcio), Tennis Club (con prove gratuite di tennis e minitennis), Gs Luc (con ciclismo), Aiki Team (con arti marziali), L&G Danzando (con danza) e Noi Bovolone (con pattinaggio).

«Lo sport fa bene alla crescita psico-fisica dei ragazzi e questa iniziativa è stata pensata anche per avvicinare i giovani all’attività delle varie discipline sportive, tutte presenti sul territorio comunale. Altresì ricordo con orgoglio che il nostro Comune è terra d'origine di alcuni sportivi d’eccellenza, tra cui Elia Viviani, vincitore della medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi 2020 di Tokyo, nella specialità Omnium», aggiunge il Sindaco.

La manifestazione si svolge in linea con le direttive di contenimento #Covid19.

